За оперативними даними Державної казначейської служби, за липень 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 163,5 млрд грн. Серед платежів, що контролюють податкові та митні органи, основні надходження забезпечено за рахунок:

49,1 млрд грн — податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів;

32,4 млрд грн — податку на доходи фізичних осіб та військового збору;

27,0 млрд грн — податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (зібрано 42,3 млрд грн, відшкодовано 15,3 млрд грн);

26,8 млрд грн — акцизного податку;

4,9 млрд грн — дивідендів від підприємств із державною часткою власності;

4,9 млрд грн — ввізного та вивізного мита;

4,8 млрд грн — податку на прибуток підприємств;

3,3 млрд грн — рентної плати за користування надрами.

Виконання місячного розпису доходів Державною податковою службою становило 112,6% (+10,0 млрд грн), Державною митною службою — 100,3% (+0,2 млрд грн).

Загалом за підсумками липня 2025 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 226,6 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

За оперативними даними Державної казначейської служби, за січень — липень 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 1,47 трлн грн. Серед платежів, що контролюють податкові та митні органи, основні надходження забезпечено за рахунок:

294,4 млрд грн — ПДВ з ввезених на митну територію України товарів;

200,1 млрд грн — ПДФО та військового збору;

183,1 млрд грн — ПДВ з вироблених в Україні товарів (зібрано 284,6 млрд, відшкодовано 101,5 млрд грн);

160,5 млрд грн — податку на прибуток підприємств;

159,6 млрд грн — акцизного податку;

60,8 млрд грн — дивідендів та частини чистого прибутку;

30,1 млрд грн — ввізного та вивізного мита;

22,0 млрд грн — рентної плати за користування надрами.

Поряд із прибутком НБУ (84,2 млрд грн, перерахованим у квітні — травні), важливим джерелом доходів залишаються надходження у вигляді міжнародної допомоги (грантів) — 210,9 млрд грн.

Загалом за підсумками січня — липня 2025 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 2,09 трлн грн податків, зборів та інших платежів. Касові видатки державного бюджету за цей період становили 2,78 трлн грн, зокрема загального фонду — 2,17 трлн грн.

Надходження ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування у січні — липні 2025 року становили 369,4 млрд грн, з яких 54,8 млрд грн надійшло у липні.

За оперативними даними, фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень — липень 2025 року становили 998,0 млрд грн, або 93,8% запланованих на цей період.

Від розміщення ОВДП на фінансування держбюджету спрямовано 302,9 млрд грн, зокрема в іноземній валюті — 61,8 млрд грн (853,8 млн дол. США та 557,7 млн євро). За рахунок випуску військових ОВДП залучено 140,3 млрд грн.

Із зовнішніх джерел надійшло 695,0 млрд грн (або майже 16,7 млрд дол. США), зокрема за рахунок залучення кредитів у межах механізму ULCM — 507,7 млрд грн (або приблизно 12,1 млрд дол. США), зокрема:

365,0 млрд грн (8,0 млрд євро) — надходження коштів позики ЄС в межах виняткової макрофінансової допомоги (в межах механізму ULCM);

142,7 млрд грн (2,5 млрд СПЗ) — надходження коштів позики від уряду Канади (в межах механізму ULCM);

138,3 млрд грн (3,1 млрд євро) — надходження коштів позики ЄС в межах пільгової довгострокової позики Ukraine Facility;

37,97 млрд грн (674,0 млн СПЗ) — надходження коштів МВФ;

7,95 млрд грн (190,8 млн дол. США) — надходження коштів позики МБРР в межах проєкту «Створення стійкої інфраструктури у вразливих середовищах в Україні» (DRIVE);

2,1 млрд грн (50,0 млн дол. США) — надходження коштів позики МБРР в межах проєкту «Трансформація охорони здоров’я шляхом реформи та інвестицій в ефективність» (THRIVE);

0,96 млрд грн (23,0 млн дол. США) — надходження коштів позики МБРР в межах проєкту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України»;

0,008 млрд грн (0,21 млн дол. США) — надходження коштів позики МАР (МБРР) в межах прєкту «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей» (HOPE).

Платежі з погашення державного боргу за січень — липень 2025 року становили 370,5 млрд грн (96,7% плану), платежі з обслуговування — 198,5 млрд грн (72,6% плану).

Джерело: Міністерство фінансів