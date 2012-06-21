Через підвищення мінімальної зарплати зросте розмір податку на нерухомість. Однак це відбудеться наступного року. З 1 липня розпочнеться період оплати цього податку власників будинків і квартир. Про це Gazeta.ua розповів юрист Арсен Маринушкін.
«Максимальний розмір податку за 1 «квадрат» — 3 відсотки. Це 41,43 гривні. Його розраховують з мінімальної зарплати на 1 січня 2016 року. Торік вона становила 1378 гривень. Через підняття мінімалки до 3200 гривень розмір податку зросте наступного року», — розповідає він.
Податком обкладають квартиру загальною площею понад 60 квадратів на одного власника і будинок понад 120 квадратних метри.
«Якщо володієте кількома квартирами чи будинками, платити потрібно за загальну площу всіх осель, окрім неоподаткованого мінімуму — 60 квадратних метрів для квартири і 120 — для будинку. Якщо йтиметься про квартиру і будинок, віднімати від загальної площі слід 180 квадратних метрів», — уточнює Арсен Маринушкін.
Якщо площа житла перевищує норму, а податкове повідомлення не отримане, потрібно звернутися за роз'ясненням до ДФС за місцезнаходженням свого майна, зауважує експерт. Так само, якщо з нарахованою сумою ви не згодні.
«Інакше оштрафують на 10 відсотків від суми податку, якщо прострочка до 30 днів. За прострочку понад місяць штраф нарахують у 20 відсотків», — каже пан Маринушкін.