Днями під головуванням віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук відбулася міжвідомча нарада щодо створення резерву працівників державних органів для роботи на деокупованих територіях України. Зокрема, працівників освітньої та медичної галузей.

У заході взяли участь голова Нацагентства з питань державної служби Наталія Алюшина, постійна представниця Президента в АР Крим Таміла Ташева, представники Міністерства освіти і науки, Міністерства охорони здоров’я й інших зацікавлених органів, повідомляє офіційний сайт Мінреінтеграції.

Учасники наради зазначили, що із 3 липня запрацювала інформаційно-комунікаційна система «Резерв для державної служби на деокупованих територіях». На платформі reserve.nads.gov.ua кожен охочий може заповнити анкету й стати частиною кадрового резерву.

Як повідомила Наталія Алюшина, за перший тиждень на платформі зареєструвалося майже 350 осіб, і ця кількість постійно зростає. За перший тиждень було опрацьовано понад три сотні анкет, тобто цих людей вже зараховано до резерву.

Громадяни можуть самостійно обрати регіон. Майже 80 відсотків з них обирають Крим. Проте зазначають й інші області: Запорізьку, Донецьку і Луганську.

Крім відновлення органів державної влади, важливе надання медичних послуг на визволених територіях. Нині МОЗ доопрацьовує електронний реєстр медиків, які готові там працювати.

Виклики, які постануть після деокупації, стосуються й галузі освіти. Передовсім ідеться про повернення дітей до національної системи освіти, а також визнання відповідних документів, отриманих на ДОТ.

Очевидно, що Україна ніколи не визнає дипломів окупантів, наголосила Ірина Верещук. Посадовиця доручила МОН напрацювати чіткий алгоритм визнання професійної кваліфікації осіб, які були змушені здобувати освіту в окупації.

«Важко переоцінити актуальність кадрового резерву для наших деокупованих територій. Громадяни, які в перші дні подалися до резерву відновлення, — свідчення віри в неминучу деокупацію всіх українських територій. Хочу подякувати Офісу Президента, Кабінетові Міністрів та парламенту, які долучилися до цього процесу. Закликаю українців подаватися до резерву, обирати свій напрям і готуватися їхати на визволені території відновлювати державу й державність», — підсумувала Ірина Верещук.

Відділ аналітики

«Урядового кур’єра»