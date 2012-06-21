Як повідомили в управлінні охорони здоров’я Черкаської облдержадміністрації, в області планують створити мережу госпітальних скринінгових центрів «Здоров’я чоловіка». Такі центри, вважають медики, нині просто необхідні, оскільки злоякісні новоутворення в чоловіків області, зокрема рак передміхурової залози, посідають другу сходинку у структурі захворювань серед онкохворих в Україні. Спостерігається тенденція до збільшення нових випадків захворювання на рак простати серед чоловічого населення.
Серед основних завдань працівників таких центрів буде діагностика стану здоров’я сечостатевої системи, розроблення тактики дообстеження та лікування, обговорення дорожньої карти терапії спільно з пацієнтом і лікарем-координатором онкологічного диспансеру в умовах телемедицини.
Онкологічний скринінг — це спеціальне медичне обстеження для виявлення хвороби якомога раніше. Застосування передових технологій та інноваційного устаткування, робота кваліфікованих фахівців дадуть змогу забезпечити медичну профілактику і раннє виявлення онкологічних захворювань серед чоловічого населення області. Реалізація проєкту сприятиме збереженню репродуктивного потенціалу чоловіків, підвищенню тривалості та якості їхнього життя, раціонального використання державних коштів.