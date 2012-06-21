Доступно пояснити, що таке децентралізація, можна, пославшись на найпростіші арифметичні правила: віднімати — це в когось щось забирати, а ділити — кожному віддавати його частку. За словами голови Хмельницької обласної ради Михайла Загородного, торік об’єднані територіальні громади подільського краю змогли залучити з державного бюджету значний фінансовий ресурс на розбудову власної інфраструктури. Окрім цього, Державний фонд регіонального розвитку профінансував спорудження чи реконструкцію на їхній території 37 об’єктів соціально-культурного спрямування та ЖКГ загальною вартістю 113, 8 мільйона гривень.
Погодьтеся, це великі кошти, якими держава, започаткувавши процес децентралізації, поділилася з територіями. Про це вітчизняним медійникам, учасникам прес-туру, організованого програмою Ради Європи «Децентралізація і територіальна консолідація в Україні», розповіли очільники органів місцевого самоврядування Хмельниччини.
Певна річ, важливо, що разом із грішми нові ОТГ отримали (точніше, повернули собі) довгоочікуване право самостійно розв’язувати свої проблеми, як це було тут ще в сиву давнину.
Адже кілька населених пунктів на хмельницькому Поділлі (зокрема Ізяслав, Полонне, Тихомель) поставали майже водночас із Києвом. А в середні віки магдебурзьке право мали Кам’янець, Летичів, Меджибіж, Ярмолинці. Процвітало тут муніципальне самоврядування і за часів легендарної Болохівської землі.
Так-от, до честі нинішніх подолян, вони не розучилися раціонально, з користю для громадян витрачати суспільні кошти: 95% торішньої державної субвенції вже освоєно. Як переконалися учасники прес-туру, приміром, у Гуменецькій ОТГ пріоритетом обрали освіту. Тому вихованці тамтешньої гімназії залюбки привіталися з журналістами відразу трьома мовами — державною, англійською та німецькою.
У Дунаєвецькій міській ОТГ гостям показали нову лінію для сортування сміття і поділилися планами запровадити виробництво сонячних батарей. А в старовинному селищі Сатанів Городоцького району, що уславилося бальнеологічним курортом «Збручанський», місцева громада успішно залучає інвестиції в перспективну туристично-оздоровчу галузь.
Зрозуміло, за два дні прес-туру представники ЗМІ фізично не змогли відвідати всі 26 ОТГ області, яка є однією з лідерів у країні щодо децентралізації та реформи місцевого самоврядування.
Марія ЛАГІДНА
для «Урядового кур’єра»