Промова президента російської федерації володимира путіна на військовому параді з нагоди Дня перемоги в москві свідчить про занепад рф. Про це повідомляє Урядовий портал.

Про це радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив в ефірі телемарафону, передає кореспондент Укрінформу.

«Вона (промова путіна – ред.) про те, що росія не довела світу свою спроможність бути другою армією. росія в цій промові на вигляд, як країна, яка програє… Для мене принципово у виступі путіна, який ми сьогодні почули, це занепад росії», - сказав Подоляк.

Він зауважив, що промова російського лідера була «сірим» та банальним набором слів, який не запалює людей. Радник керівника ОПУ висловив сподівання, що після цього орієнтовно 10-15% росіян розчарувалися в діях рф, попри вплив пропаганди. «Навіть ці Z-zомбі, яких там 86%, сьогодні десь на 15% розчарувалися в тому, що вони роблять, розчарувалися в лідерській позиції путіна», - додав Подоляк.

Нагадаэмо, президент рф володимир путін на військовому параді в москві 9 травня назвав агресію військ рф проти України «запобіжною відсічю». Зокрема, путін повторив тези російської пропаганди про те, що нібито «зіткнення з неонацистами, бандерівцями» було неминучим. Він також стверджує, що в Україну «йшли регулярні поставки найсучаснішої зброї з країн НАТО», і тому, за його словами, «росія дала запобіжну відсіч агресії».

Водночас путін під час параду не наважився офіційно оголосити війну Україні та мобілізацію в країні.