Творча група сумчан завершила роботу у рамках проекту Open Ukraine, завдяки якій усі охочі відтепер можуть здійснити екскурсію обласним центром над Пслом у форматі 3D. Відповідну ініціативу «Агентства промоції «Суми» профінансовано з міського бюджету в обсязі 50 тисяч гривень.
Суми стали сьомим українським містом — разом з Києвом, Львовом, Івано-Франківськом, Одесою, Луцьком та Кам’янцем-Подільським, де запроваджено такий зручний варіант екскурсії. Для всіх охочих доступні 50 локацій, які допоможуть поринути у світ слобожанського міста з його історичними, архітектурними, музейними, виставковими та іншими пам’ятками. Можна побувати не тільки в центрі, а й на околицях Сум, мальовничих і привабливих з туристичної точки зору.
Зручною формою «відвідування» вже скористалися перші екскурсанти з інших населених пунктів України та з-за кордону.