Євген Кравцов розповів, які зміни чекають на пасажирів «Укрзалізниці» після двоетапного підняття цін на квитки
«Укрзалізниця» з травня піднімає ціни на проїзд у поїздах на 12%. Друге підвищення цін теж на 12% очікується до кінця цього року. Наприклад, вартість проїзду в купе нічним потягом в середньому збільшиться на 100 грн. У зв’язку з цим виконуючий обов’язки голови правління «Укрзалізниці» Євген Кравцов в ефірі «Сніданку з 1+1» розповів, як поліпшаться українські поїзди після підняття цін на квитки.
За його словами, «Укрзалізниця» планує отримати 400−500 млн грн прибутку від підняття цін.
На 2018 рік заплановано капітальні інвестиції в пасажирське господарство близько 5 млрд грн. Будуть закуплені нові вагони та капітально відремонтовані старі, всього це буде близько 200 вагонів, це більш, ніж 10 повних складів поїздів.
Нові вагони або ж капітально відремонтовані стануть набагато зручнішими для пасажирів. У старих вагонах набагато складніше забезпечити якісне обслуговування пасажирів, сказав Кравцов.