Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
На базі Сумської обласної універсальної наукової бібліотеки відбулася теле-скайп-зустріч із читачами та бібліотекарами Житомирської обласної та Білопільської районної бібліотек, під час якої мова йшла про двох видатних поетів та громадських діячів Олександра Олеся та його сина Олега Ольжича.
За словами модератора діалогу завідуючої відділом краєзнавчої літератури і бібліографії Сумської бібліотеки Ольги Малиш, географічний міст умотивований тим, що життєві і творчі долі Олеся та Ольжича тісно пов’язані із цими регіонами.
Учасники зустрічі не тільки читали вірші батька і сина, а й переглянули телевізійні стрічки й передачі про поетів, а для житомирян презентували книгу О. Олеся «Щоденник. Рік 1917 та інші поезії», яку нещодавно видано за сприяння Сумської ОДА коштом обласного бюджету.
Як розповів сумський краєзнавець Юрій П’ятаченко, з грудня минулого року реалізується краєзнавчо-мистецький проект «Олександр Олесь у Сумах», а невдовзі в області відбудеться міжнародний фестиваль авторської пісні «Булат», де вперше за його історію буде номінація «Поезія Олеся в авторській пісні».
До слова, подібні теле-скайп-зустрічі у Сумах проходили і раніше. Спершу їх проводили між бібліотечними закладами області, а згодом почали залучати колег з інших регіонів України.
Торік, наприклад, до скайп-спілкування підключалися представники Львова та Хмельницького.