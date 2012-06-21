Сьогодні, 9 березня, у день народження видатного українського поета, художника Тараса Шевченка, люди зібралися в центрі міста Черкаси, аби вшанувати його пам’ять. Під звуки пісні «Реве та стогне Дніпр широкий» присутні вклонилися Кобзареві та поклали квіти до підніжжя його пам’ятника.
Декламувати вірші Тараса Григоровича спершу заходилися школярі, а потім — і всі бажаючі. Звучали рядки його поезій «І виріс я на чужині», «Сестрі…», «Заповіт», «Якби ви знали паничі», «Думка (Тече вода в синє море)», «Гомоніла Україна», а ще — уривки з поеми «Катерина».