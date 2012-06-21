Штаби техногенно-екологічної безпеки й надзвичайних ситуацій (ТЕБ НС) усіх рівнів переведено на цілодобовий режим, повідомив віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Геннадій Зубко.
Через ускладнення погодних умов і штормове попередження рішенням комісії ТЕБ НС він доручив головам ОДА й КМДА, Укравтодору, Укртрансбезпеці, Нацполіції, ДСНС перевести на цілодобовий режим функціонування штаби всіх рівнів на період ускладнення погодних умов. При цьому забезпечити: моніторинг ситуації, своєчасне залучення необхідних сил та засобів, організацію взаємодії щодо протидії загрозам; координацію дій органів влади, налагодивши міжобласну взаємодію щодо управління транспортними потоками у разі обмеження руху транспорту в суміжних регіонах; залучення у необхідній кількості снігоочисної та посипочної техніки, передбачити залучення резервної снігоочисної техніки від підрядних організацій; інформування через ЗМІ населення, водіїв і перевізників про очікуване ускладнення погоди та дотримання заходів безпеки; завчасне обмеження руху, зокрема пасажирських перевезень. Водночас спрямовувати транспортні засоби об’їзними шляхами або до місць відстою; організацію роботи стаціонарних і мобільних пунктів обігріву для надання допомоги населенню та учасникам дорожнього руху; стале функціонування систем життєзабезпечення, особливу увагу зосередити на об’єктах газо-, тепло-, електро- та водопостачання.
Нацполіції доручено залучити в необхідній кількості патрулів для регулювання дорожнього руху для недопущення скупчення транспорту і забезпечити роботу дорожніх підприємств щодо розчищення автошляхів. А також встановити контроль за дотриманням водіями режимів обмеження або припинення руху та дотримання правил дорожнього руху, повідомляє прес-служба Мінрегіону.
ДСНС і Нацгвардію зобов’язано забезпечити готовність важкої інженерної та снігоочисної техніки, техніки підвищення прохідності, мобільних пунктів обігріву та своєчасне їх залучення для надання допомоги учасникам дорожнього руху в разі утворення транспортних заторів.
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