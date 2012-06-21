Останній тиждень зими виявиться теплим, але мокрий — за прогнозами Укргідрометцентру, майже на всій території України пройдуть дощі з мокрим снігом.
Опади принесе невеликий циклон з Атлантики, але для серйозних морозів його сили не вистачить. Однак нічне зниження температури до 1-2 градусів нижче нуля загрожує ожеледицею на дорогах і вулицях і обмерзання проводів, а потепління, вдень до +3-5, а у південних областях до +10-12 принесе сльота, попереджає синоптик Укргідрометцентру Наталя Діденко. У Карпатах зберігається небезпека сходження лавин. Лише вдень у п'ятницю над країною ненадовго з'явиться сонце, так як хмари підуть на північний схід під дією південно-західного вітру. Але на вихідні негода повернеться.
Погодні сайти також обіцяють потепління з невеликими дощами як у лютому, так і в перший тиждень березня за схемою «день-два опади, день-два сонячно».
Народний синоптик Леонід Горбань пророкує, що нічні морози до –8—10 градусів повернуться на тиждень після 8 березня. По справжньому весняне тепло прийде лише після 15 березня: до +12-15, вдень до +3-5 вночі.