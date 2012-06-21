У більшій частині України в суботу очікується тепла погода без опадів, в неділю буде істотне погіршення погоди, йдеться на Укрінформ.
Синоптик Наталка Діденко розповіла, що 9 грудня більша частини України буде без опадів, очікується відносно суха погода. Опади прогнозуються лише на заході.
«Температура повітря залишається високою як на цю пору року. Протягом дня на заході буде в межах 2-7 градусів тепла, можливі опади. На півдні значно вище — в межах 6-12 градусів тепла. Погода буде досить комфортною», — зазначила пані Діденко.
Водночас 10 грудня синоптик прогнозує складну несприятливу погоду в Україні. Температура повітря відчутно знизиться.
«Над нами буде циклон, який і зумовить суттєве погіршення погоди. Це знову нестерпний дощ з мокрим снігом. Несприятлива ситуація як для руху автомобілів, так і для пішоходів. Буде ожеледь або просто слизькі дороги», — розповіла Наталка Діденко.
«Ця сила вітру у поєднанні з опадами комфорту не додасть. Температура повітря буде надзвичайно різноманітною і стрибатиме. Сильний вітер буде і в понеділок», — зазначила синоптик.