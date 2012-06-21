Цими вихідними у столиці очікується дощ із мокрим снігом, можливе посилення опадів.
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
«Так, у суботу, 16 грудня, синоптики прогнозують дощ із мокрим снігом, температура вночі 2-4° тепла, вдень 5-7°.
У неділю, 17 грудня, у Києві очікується дощ із переходом у мокрий сніг, вдень сильні опади та налипання мокрого снігу. Температура протягом доби 1-3° тепла», – йдеться у повідомленні. Управління з питань надзвичайних ситуацій просить киян бути обережними під час пересування містом із метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій.