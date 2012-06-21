У новорічну ніч буде сніжно і не дуже холодно Народний синоптик Леонід Горбань розповів, яка погода чекає українців на новорічні свята. Про це повідомляє «Апостроф».
За його прогнозами, під Новий рік очікується невелике потепління. Ближче до свята, з 26 по 31 грудня, Україну замете снігом, але буде не дуже холодно — 2-4 градуси морозу, вдень 4-7 вночі.
Вже з 1 січня 2017 року середньодобова температура в Україні знизиться до 11 градусів морозу, але ближче до Різдва потеплішає: 5-6 градусів морозу і сніг очікується 6 і 7 січня.
Після свят температура почне різко падати. Так, 13 січня, за прогнозом Леоніда Горбаня, стовпчик термометра опуститься до -16 градусів, а 21 січня буде найхолоднішим днем місяця: температура в цей день становитиме 20 градусів морозу. В кінці місяця в Україні знову потеплішає. 25-28 січня очікується від -1 до +1 градуса.