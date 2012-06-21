Погода у понеділок, 17 липня, майже по всій території України буде сонячною та сухою. Лише в Харківський, Донецькій та Луганських областях пройдуть дощі, місцями – з грозами.
Як повідомляє Український гідрометеорологічний центр, середня температура вдень 17 липня становитиме +23..+25 градусів. У південних областях буде трохи тепліше – до +29...+31.
Проте вночі збережеться досить прохолодна погода. Місцями лише +7...+9 градусів, на сході та півдні тепліше – до +16...+19.
Майже на всій території збережеться суха погода, лише в окремих східних областях (Харківській, Донецькій та Луганській) пройдуть дощі, місцями – з грозами.
В понеділок, 17 липня, у Києві повітря прогріється до +26, опадів не прогнозується.
Прогноз погоди на понеділок, 17 липня, у містах України:
Ужгород – вночі +7…+9, вдень +23…+25
Львів – вночі +9…+11, вдень +23…+25
Івано-Франківськ – вночі +9…+11, вдень +22…+24
Тернопіль – вночі +9…+11, вдень +23…+25
Чернівці – вночі +10…+12, вдень +23…+25
Хмельницький – вночі +9…+11, вдень +23…+25
Луцьк – вночі +10…+12, вдень +23…+25
Рівне – вночі +10…+12, вдень +22…+24
Житомир – вночі +10…+12, вдень +24…+26
Вінниця – вночі +10…+12, вдень +23…+25
Одеса – вночі +16…+18, вдень +25…+27
Миколаїв – вночі +15…+17, вдень +27…+29
Херсон – вночі +15…+17, вдень +27…+29
Сімферополь – вночі +16…+18, вдень +26…+28
Кропивницький – вночі +11…+13, вдень +24…+26
Черкаси – вночі +10…+12, вдень +23…+25
Чернігів – вночі +10…+12, вдень +23…+25
Суми – вночі +10…+12, вдень +22…+24
Полтава – вночі +11…+13, вдень +23…+25
Дніпро – вночі +12…+14, вдень +27…+29
Запоріжжя – вночі +15…+17, вдень +27…+29
Донецьк – вночі +17…+19, вдень +29…+31 і сильний дощ з грозою
Луганськ – вночі +15…+17, вдень +27…+29 і сильний дощ з грозою
Харків – вночі +12…+14, вдень +25…+27 і сильний дощ з грозою
Київ – вночі +11…+13, вдень +24…+26