В Україні 15 березня буде хмарно з проясненнями. У західних, північних, більшості центральних областей - дощ, у західних областях - з мокрим снігом, на решті території без істотних опадів.

Про це повідомяє Укргідрометцентр.

Вітер південно-західний, у західній частині північний, 5-10 м/с, вдень у східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу; вдень 3-8° тепла, у південних, східних та більшості центральних областей 9-14° тепла.

16-17 березня так само хмарно з проясненнями. 16 березня у західній, вдень і в південній частині та місцями в центральних областях, 17 березня в більшості областей України мокрий сніг та дощ, на півдні і в центрі країни подекуди значні опади, в Карпатах значний сніг.

Вночі та вранці на дорогах, крім південної частини, подекуди ожеледиця.

Вітер південно-східний з переходом на північний, 7-12 м/с, в Україні, крім північних областей, місцями пориви 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с, хуртовини.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу; вдень 16 березня 5-10° тепла, в західних областях, а 17 березня в Україні, крім південної частини, 1-6° тепла.

18 березня мокрий сніг, у південних, більшості центральних областей, вдень і у східній частині з дощем, 19 березня часом невеликий мокрий сніг, вночі у західних областях, вдень у південній частині без істотних опадів.

Температура вночі від 3° тепла до 3° морозу, 19 березня на заході та півночі країни до 5° морозу; вдень 0-6° тепла, 18 березня на півдні та сході країни до 9° тепла, 19 березня у західних областях від 2° морозу до 3° тепла.

По Києву в понеділок, 15 березня, хмарно з проясненнями.

Вночі невеликий, вдень помірний дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 4-6°.

По області вночі невеликий, вдень помірний дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-3° тепла, вдень 3-8° тепла.

16 березня без істотних опадів, 17 березня мокрий сніг та дощ. Вночі та вранці на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер південно-східний з переходом на північний, 7-12 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу; вдень 16 березня 5-10° тепла, 17 березня 1-6° тепла.

18 березня помірний, 19 березня невеликий мокрий сніг.

Температура вночі 18 березня від 3° морозу до 2° тепла, 19 березня 0-5° морозу; вдень 0-5° тепла.