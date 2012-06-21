Синоптики прогнозують мінливу погоду у жовтні, з другої половини місяця очікуються постійні перепади температури повітря.
Жовтень в цілому буде дощовим, місцями випаде мокрий сніг, в горах вже в перші тижні місяця можливі заморозки. До кінця жовтня на всій території України очікується різке похолодання і заморозки, передає Meteoprog.
За прогнозами народного синоптика Леоніда Горбаня, в першій половині місяця нічна середньодобова температура повітря становитиме +12+14º, денна +15+17º. Похолодання очікується з 6 жовтня, нічна температура опуститься до +9º, а денна до +12º. Перші заморозки очікуються 15 жовтня.
До 20-х чисел повітря вдень прогріється до +14 +15º. Тепла погода триватиме до кінця місяця, в останні дні жовтня очікуються нічні морози до -3º. Дощі можуть перейти в мокрий сніг.
Абсолютний мінімум температури в жовтні було зафіксовано у 1920 році -22,6°; максимум +35,3° спостерігався в 1952 році.