У Запорізькій області на початок січня озимі зернові зійшли на площі 620,9 тисячі гектарів, що становить 99% посіяного. У доброму й задовільному стані перебувають посіви на площі 448,3 тисячі гектарів (72,2% тих, що зійшли), 27,8% (172,6 тисячі гектарів) — у слабкому й розрідженому стані. Озимий ріпак у доброму і задовільному стані перебуває на площі 20,4 тисячі гектарів (6,8%), 8,3 тисячі гектарів (28,1%) — у слабкому й розрідженому, не зійшло на 0,9 тисячі гектарів.
За даними департаменту агропромислового розвитку Запорізької ОДА, впродовж другої декади грудня в області була аномально тепла погода. Лише наприкінці декади внаслідок проходження холодного фронту середньодобова температура знизилася на 5°. Середня за декаду температура повітря була на 6—8° вищою за норму й становила 5—6° тепла. Максимальна температура підвищувалася до 10—13° тепла, поверхня ґрунту нагрівалася вдень до 10—17° тепла. Мінімальна температура повітря знижувалася до 1—3° морозу, тоді поверхня ґрунту охолоджувалась на 1° інтенсивніше.
Опади різної інтенсивності у вигляді дощу та снігу спостерігалися впродовж кількох днів. На більшій частині території області їхня кількість становила 5—8 мм, що відповідає 22—35% декадної норми. У відповідній декаді позаторік кількість опадів у Запорізькій області коливалась від 4 до 12 мм.
Упродовж другої декади грудня озимі культури на більшості території перебували у стані зимового спокою. Несприятливих агрометеорологічних умов для перезимівлі не спостерігали. На окремих ділянках південних районів області відзначено відновлення вегетації. Рослини повільно вегетували. На окремих площах зареєстровано фазові зміни у розвитку рослин. Мінімальна температура ґрунту на глибині залягання вузла кущіння озимої пшениці (3 см) була плюсовою.
Загалом під урожай 2018 року в Запорізькій області посіяно озимих зернових на площі 623,4 тисячі гектарів, з них пшениці — 583 тисячі, жита — 0,8, ячменю й ріпаку відповідно — 39,7 та 30,5 тисячі гектарів.