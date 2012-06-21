Житель столиці, сорокарічний Олександр Пайкін, влаштував погроми в чотирьох центрах обслуговування клієнтів (ЦОК) ПАТ «Київенерго», заявляють у прес-службі компанії.
«Перший напад відбувся в червні в ЦОК на вул. Мельникова, 31. Цього дня працівники центру спілкувалися з О.Пайкіним щодо незаконного зняття ним пломби з лічильника електроенергії. Клієнт поводився агресивно, влаштував погром. 23 серпня О.Пайкін побував в ЦОК на вул. Вільямса, 3/7 та на Повітрофлотському проспекті, 58, де розбив вікна, техніку і меблі. 25 серпня він розгромив ЦОК на вул. Тимошенка, 18», — зазначають у Київенерго.
За даними компанії, під час інцидентів одну співробітницю ЦОК госпіталізували з гіпертонічним кризом, відвідувачі центрів не постраждали.
«Ми посилили заходи безпеки в центрах і надали правоохоронним органам заяви щодо всіх фактів нападів», — резюмують у Київенерго.
Як повідомлялося, Київенерго експлуатує практично всі енергетичні об'єкти, розташовані в столиці, за винятком Дарницької теплоелектроцентралі.