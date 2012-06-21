Каста недоторканних — саме так ще донедавна називали суддів чи прокурорів. Адже навіть якщо правоохоронці й затримували служителя Феміди на гарячому, то йому було нічого турбуватися. Його спокійно відпускали на волю, оскільки притягти такого привілейованого порушника до відповідальності ще донедавна було вкрай важко.
Вища рада правосуддя ухвалила зміни до регламенту, які дають змогу невідкладно розглядати подання про надання згоди на утримання судді під вартою або арештом. Голова Вищої ради правосуддя Ігор Бенедисюк на недавньому засіданні оголосив рішення цього органу про внесення змін до глави 18 Регламенту «Надання згоди на затримання судді, утримання його під вартою чи арештом». Таке рішення було ухвалено на основі статті 131 Конституції України та статті 3 Закону «Про Вищу раду правосуддя».
Згідно з ухваленим рішенням, подання про надання згоди на затримання судді, утримання його під вартою чи арештом розглядає Вища рада правосуддя не пізніше, ніж через п’ять днів з дня його отримання.
Подання про утримання під вартою чи арешт служителя Феміди, якого затримали під час або відразу після скоєння тяжкого або особливо тяжкого злочину розглядають після надходження подання у межах строків, визначений Кримінальним процесуальним кодексом.
До тяжких злочинів Кримінальний кодекс зараховує ті, за які передбачено основне покарання у вигляді штрафу обсягом не більш як 25 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більш як 10 років. Це може бути умисне тяжке тілесне ушкодження, контрабанда тощо.
А ось злочин, за який Кримінальним кодексом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад 10 років або довічне ув’язнення, вважається особливо тяжким, — умисне вбивство, організація озброєної банди для нападу на підприємства, установи, організації чи окремих осіб.
«Вища рада правосуддя ухвалила зміни до регламенту щодо надання згоди на утримання судді під вартою або арештом, — зазначає Ігор Бенедисюк. — Подання Генеральної прокуратури, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про надання згоди на обрання запобіжного заходу, пов’язаного з обмеженням волі, рада розглядатиме негайно. Ці зміни до Регламенту ВРП дають змогу судді розглянути це питання у строк, передбачений Кримінальним процесуальним кодексом, тобто протягом 72 годин з часу затримання особи. Якщо буде необхідно, засідання Вищої ради правосуддя проводитимуть у вихідні або святкові дні».