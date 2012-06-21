Японська компанія Aspark готується показати на автошоу у Франкфурті модель Owl –найшвидший гіперкар планети
Ця модель розробляється японцями з 2014 року, повідомляє Motor1.
Поки точно відомо, що електрокар Aspark Owl має корпус з вуглецевого волокна і їздить на надлегких магнієвих колесах. Такі новації зроблено для подальшого зниження ваги машини.
Гіперкар менше одного метра заввишки. На розгін з місця до
Цей показник дещо краще, ніж у серійного електромобіля Tesla Model S (2,27 секунди) і бензинового автомобіля Dodge Challenger SRT Demon (2,3 секунди). Також серед лідерів за динамікою розгону електрокари Lucid Air і Nio EP9.
На знімку Aspark Owl видно, що автомобіль отримав традиційні для суперкарів елементи: великі вентиляційні отвори, масивне крило, дифузор. А великі дзеркала заднього виду можуть вказувати на те, що це буде дорожній, а не трековий автомобіль. Характеристики електричної рухової установки творці Aspark Owl поки не назвали.