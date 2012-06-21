Швейцарський консорціум Ciments Vigier SA працює над створенням найважчого вантажного автомобіля на електротязі. Прототип самоскида призначається не для показу на будь-якій виставці, а для напруженої роботи в кар'єрі.
Кар'єрний самоскид вагою 45 тонн з вантажопідйомністю 65 тонн працюватиме на акумуляторі з зарядної ємністю 700 кВт * год, тобто рівної восьми електромобілям Tesla Model S. Колеса самоскиди будуть діаметром майже 2 метри, а до кабіни водієві доведеться лізти сходами.
Машина не буде повністю новою – кузов узятий від самоскида Komatsu, який розберуть і переоснастять в Kuhn Schweiz AG. На місце паливного бака поставлять батареї акумуляторів, які забезпечать вантажівці друге життя. Новий самоскид зможе 20 разів на день здійснювати рейси з гірського хребта в долину, точніше, зі схилів швейцарської гори Шасраль до цементного заводу неподалік від міста Біль. Електродвигун з рекуперативною системою гальм забезпечить додатковий заряд енергії на спуску з гори, яка допоможе порожньому самоскиду піднятися потім наверх. Якщо розрахунки інженерів виправдаються, в автомобілі навіть залишиться надлишок енергії, яку можна буде спрямувати в електромережу.
Цей проект обійдеться Ciments Vigier SA в семизначну суму в швейцарських франках. Переобладнанням самоскида займуться дві компанії, Kuhn Group і Lithium Storage за підтримки міністерства енергетики Швейцарії. Акумулятор вагою 4,5 тонни, що складається з 1440 осередків з нікелю-марганцю-кобальту, поставить китайська фірма Shenzen Westart. Це найважча батарея, яку коли-небудь ставили на електротранспорт, повідомляє ukurier.gov. ua з посиланням на іноземгі ЗМІ.
До речі, легкі електровантажівки Daimler уже з'явилися на вулицях Нью-Йорка. Три тестові автомобілі придбала поштова слубба UPS. Модель eCanter буде першою в світі масовою електровантажівкою: у 2017 - 2018 роках компанія планує випустити на дороги 500 автомобілів, а в 2019 – понад 10 тисяч.