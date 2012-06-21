Американська корпорація Dell представила перший в світі ноутбук-трансформер Latitude 7285 з бездротовою зарядкою.
Ноутбук «2-в-1» із знімною клавіатурою має 12,3-дюймовий екран 2880×1920 пікселів, процесор Intel Core сьомого покоління – Core i5 або i7, 8/16 ГБ оперативної і 128, 256 або 512 ГБ постійної пам’яті, а також пропонує функцію шифрування даних. При цьому сам планшет не вміє окремо заряджатися без дротів. Для цього його треба поставити на клавіатуру, а всю конструкцію – вже на зарядний майданчик.