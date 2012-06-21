Археологи знайшли скелет найбільшого на Землі довгошерстного, довгошийого травоїдного динозавра, якого назвали титанозавром.
Його рештки знайшли в Аргентині, повідомляє independent.co.uk.
Доісторична рептилія важила 76 тонн. Його вагу можна порівняти із сучасним космічним човном. Скам'янілість динозавра знайшли на півдні Аргентини ще в 2012 році. Результати досліджень опублікували лише 8 серпня 2017 року в журналі Proceedings of the Royal Society B.
Дослідники назвали динозавра Patagotitan mayorum на честь регіону Патагонія, де його знайшли, а також використали грецьке слово titan, що значить «великий». Друге слово – mayorum – на честь фермерів, які дозволили вченим пожити в них під час розкопок.
«Ці динозаври жили приблизно 100 мільйонів років тому, з огляду на решки, які біля них знайшли. Вони сягали приблизно
Макет скелета динозавра вже виставили в Американському музеї природної історії. Він настільки великий, що голова виходить у коридор музея в Нью-Йорку.
«Легендарний тиранозавр рекс та інші м'ясоїдні динозаври виглядають карликами, коли їх поставити навпроти титанозавра. Це те саме, що поставити поряд слона з левом», – розповів Пол.