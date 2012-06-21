Українські розробники представили гібрид мотоцикла і гірського велосипеда під назвою Delfast Ebike.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Вже незабаром його можна буде побачити на Interbike International Expo у Лас-Вегасі. Унікальним проект робить запас ходу у 380 км, більшим, ніж в електрокарі Tesla», – зазначив прем'єр.

ДОВІДКА «УК»

Початкова вартість електровелосипеда, дизайн якого можна визначити як гібрид мотоцикла і гірського велосипеда – від 2989 доларів.

Крейсерська швидкість Ebike становить 45 км / год. Максимальна швидкість - 55 км/год.

Виготовлена в США батарея розрахована на три тисячі циклів і підтримує рекуперацію енергії. Від двох USB-виходів електродвигуна можна підзарядити смартфон і планшет.

За безпеку Delfast Ebike відповідати іммобілайзер, GPS-трекер, кнопка старт/стоп, сигналізація, віддалений запуск, а також мобільний додаток. 