Українські розробники представили гібрид мотоцикла і гірського велосипеда під назвою Delfast Ebike.
Про це на своїй сторінці в Facebook написав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.
«Вже незабаром його можна буде побачити на Interbike International Expo у Лас-Вегасі. Унікальним проект робить запас ходу у
ДОВІДКА «УК»
Початкова вартість електровелосипеда, дизайн якого можна визначити як гібрид мотоцикла і гірського велосипеда – від 2989 доларів.
Крейсерська швидкість Ebike становить
Виготовлена в США батарея розрахована на три тисячі циклів і підтримує рекуперацію енергії. Від двох USB-виходів електродвигуна можна підзарядити смартфон і планшет.
За безпеку Delfast Ebike відповідати іммобілайзер, GPS-трекер, кнопка старт/стоп, сигналізація, віддалений запуск, а також мобільний додаток.