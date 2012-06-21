Національна поліція планує розширити ряди п’ятьма тисячами нових працівників. Старт набору підрозділів оголосив голова Нацполіції Сергій Князєв під час наради за участі керівників МВС. Новими поліціянтами укомплектують підрозділи дорожньої патрульної поліції, групи швидкого реагування та патрулі на місцях.
Підрозділи охоплюватимуть навіть найвіддаленіші населені пункти країни, реагуючи на повідомлення швидко та ефективно. «Ми повинні мати один уніфікований стиль роботи, не розділяючи її на «сільську» та «міську», — цитує слова посадовця департамент комунікації Нацполіції.
Також планується перевести всі наряди, які прибувають першими на місце події, на використання електронної форми рапорту. Це дасть змогу розвантажити роботу поліції. «Ми хочемо, щоб усі наряди груп швидкого реагування уніфікувалися під електронний рапорт. Наразі ми маємо 1110 нарядів патрульної поліції і груп реагування патрульної поліції, які одночасно несуть службу у державі», — резюмував Сергій Князєв.