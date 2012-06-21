У Золотоніському районі відкрили першу в області поліцейську станцію. Вона розміщена в селі Гельмязів у спеціально обладнаному приміщенні, її працівник забезпечений автомобілем.
Окрім дільничного офіцера поліції на станції працює група реагування патрульної поліції та оперативники, які заступають на цілодобове чергування. Створення таких станцій, як пояснили в Головному управлінні Нацполіції в Черкаській області, значно покращує можливості надання послуг населенню, допомоги громадянам та прискорює час реагування поліцейських на їхні заяви. Відтепер поліцейські стали ближчими та доступнішими для людей, а поспілкуватися з ними можливо навіть у режимі онлайн.
Дільничний офіцер поліції більшість часу працюватиме з людьми, маючи для цього належно обладнане робоче місце безпосередньо у селі. Станція обладнана комп’ютерною технікою, що під’єднана до Інтернет-мережі. Тож поліцейський здійснюватиме не лише безпосередній прийом громадян у робочому кабінеті, а й проводитиме онлайн-консультації з правових питань.
Чимало зусиль для відкриття станції у тісній співпраці з Головним управлінням Нацполіції в Черкаській області доклала місцева територіальна громада. Відкриття таких станцій планується в кожному районі області.