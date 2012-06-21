У Кривому Розі велопатруль із 16 поліцейських контролюватиме парки та пішохідні зони, а також території, куди не проїде поліцейський автомобіль. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.
За його словами, велопатрульні будуть додатковими силами на період літа. Велосипеди також будуть оснащені спеціальними мініпроблисковими маячками.
«Ми крок за кроком будуємо нову поліцейську систему для безпеки громадян. З довірою людей набагато легше пройти той величезний шлях, який необхідно пройти задля досконалих поліцейських сил», —зазначив пан Аваков.