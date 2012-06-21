Начальники обласних Головних управлінь Національної поліції та столичного главку отримали сертифікати на 10 патрульних катерів, 1 аварійно-рятувальний катер, 70 автомобілів Skoda Rapid, 10 пожежних автоцистерн і 32 автомобілі Renault Duster. Документи на водний і автомобільний транспорт вручав Президент Петро Порошенко, який зазначив, що більшість «Шкод» виготовлено на українському підприємстві, яке давно й успішно працює на Закарпатті.
Катери отримають підрозділи поліції, які мають вихід до річкових і морських акваторій. «Завдяки технічним характеристикам вони допоможуть поліцейським забезпечити повноцінну охорону публічного порядку та протидіяти злочинам на воді і в тісній координації з наземними підрозділами патрульних поліцейських», — підкреслив глава держави. До слова, того самого дня нову техніку отримала й Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Президент окреслив ситуацію, що склалася навколо надання Україні американських патрульних катерів типу Island: «Зрадофіли напустили стільки туману. Хоч тут, на мою думку, все гранично ясно. Міністерство оборони проходить внутрішньодержавні процедури завершення і погодження проекту контракту, який ми отримали від американської сторони».
Заплановано, що на початку травня до України прибуде група фахівців Берегової охорони США для остаточної деталізації й підписання контракту. Передбачено безкоштовну передачу цих катерів ВМС ЗСУ. А ось підготовка, дообладнання, транспортування проводитимуть за кошти українського бюджету. За попередніми підрахунками, сума становитиме понад 10 мільйонів доларів, повідомляє департамент прес-служби АП.
Петро Порошенко підписав указ про заснування 4 липня Дня поліції України. «Три роки тому ми ухвалили дуже непросте, але надзвичайно відповідальне рішення розпочати глобальні зміни у правоохоронній системі. Якісний перехід до нових правоохоронних органів — сказати остаточне прощавай міліції радянського стилю й перейти до формування нової української поліції, яка б мала і вже має головне — високу довіру українського народу», — нагадав Петро Порошенко.
4 липня 2015 року на Софійській площі молоді, ввічливі, з гарним вишколом, багато хто зі знанням іноземної мови — перші патрульні поліцейські склали першу присягу. «Перші наряди патрульної поліції були створені з нуля. Дуже важливо, що законослухняна й патріотична молодь першою повірила у зміни. І не тільки повірила, а й стала рушійною силою цих перетворень», — додав Президент.
Він уточнив, що йдеться не про перенесення цієї дати з 4 серпня на 4 липня, а саме про заснування цього свята. Втім, країна лише на початку славетних справ. Президент рішуче налаштований продовжувати реформування. «Поступово Національна поліція розвивається в абсолютно європейську структуру, яка має надавати і вже надає якісний правоохоронний сервіс», — підкреслив Президент.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»