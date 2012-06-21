У Міністерстві внутрішніх справ закликають українських футбольних уболівальників бути обережними, відвідуючи Росію під час матчів чемпіонату світу з футболу, який відбудеться з 14 червня по 15 липня. Адже повноваження МВС поширюються виключно на територію України, застеріг на прес-конференції начальник управління взаємодії з Національною поліцією МВС України Олександр Соколовський. «Тому на те, що відбувається за нашими кордонами, ми не можемо вплинути. Можемо лише побажати бути обережними і дотримуватися вимог і рекомендацій, викладених на офіційних сайтах, зокрема МЗС, — цитує УНІАН слова фахівця. — Міністерство внутрішніх справ не може вплинути на свідомість тих громадян, які виїжджають за кордон. Можемо лише застерегти, щоб вони були обережними, свідомими і дотримувалися рекомендацій. На жаль, більшого зробити не можемо». Нещодавно вітчизняне МЗС також закликало співгромадян утриматися від поїздок до РФ, причому не лише під час світової футбольної першості.
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