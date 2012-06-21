У Вінницькій міській раді відзначили працівників поліції, які розкрили резонансний злочин, що стався у центрі міста в липні цього року. Тоді двоє чоловіків, які під’їхали на мотоциклі, відштовхнули працівницю магазину, що саме відкривала двері, та кинули в приміщення предмет. У магазині пролунав вибух. Невідомі швидко зникли. Міська влада за розкриття злочину пообіцяла винагороду.
Днями міський голова Сергій Моргунов відзначив колектив Вінницького відділу поліції загалом та персонально кожного працівника, який займався розкриттям злочину. «Зухвалий злочин стався в центрі міста серед білого дня. Зловмисників знайшли, сподіваюсь, що вони понесуть заслужене покарання. Як і обіцяли, ми надаємо відповідний ресурс. Однак за пропозицією Національної поліції в місті Вінниці ми купуємо для колективу кондиціонери у приміщення та вручаємо винагороду тим, хто найбільше відзначився в розкритті злочину. Я дякую працівникам поліції за ефективну роботу», — зазначив Вінницький міський голова. Під час слідчо-розшукових дій було встановлено, що злочин скоїли двоє жителів Жмеринського району. Їх затримали і вони зізналися у скоєному.