Медична інформаційна система вже функціонує або впроваджується у Київській, Дніпропетровській, Черкаській, Миколаївській та Житомирській областях. Усього нею нині користуються майже 16 тисяч пацієнтів, а «дебют» відбувся у вересні минулого року. Суть і призначення її — «стежити» за потоком пацієнтів, завантаженістю лікарів і на цій основі регулювати черги й запобігати можливим «заторам».
Як вважають фахівці, новинка проста і перспективна. Її успішне втілення залежить від керівників медичних закладів, готовності і бажання розвантажувати черги, дбати про пацієнтів і медичний персонал. «Поліклініку без черг» успішно практикують у приватних клініках.