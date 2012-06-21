Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у Фейсбуці наголосила, що Російська Федерація не виконує домовленостей щодо відвідувань українських політв’язнів на своїй території.
Вона мала відвідати в Росії Олега Сенцова, а її російська колега Тетяна Москалькова — Кирила Вишинського, Максима Одинцова й Олександра Баранова. А після повернення Москалькової до Москви планували спільне відвідування обмудсменами Романа Сущенка. Та 19 червня Денісову знову запросили на переговори. «Я змушена констатувати, що Тетяна Москалькова не приймає рішень, а лише артикулює те, що їй доручили», — написала український обмудсман.
Ні міжнародних конвенцій, ні законодавства РФ російська сторона не виконує. А в Україні досі не мають достовірної інформації про стан здоров’я наших політв’язнів, які оголосили голодування. «Заяв Росії, що Олег Сенцов, Володимир Балух, Станіслав Клих та Олександр Шумков, які голодують, почуваються добре, не підтверджено жодними документами», — сказала Людмила Денісова.
Тим часом російські культурні діячі просять президента РФ Володимира Путіна помилувати Олега Сенцова. Відповідне звернення розміщено на сайті радіостанції «Ехо Москви». «Нам треба пом`якшувати політичний клімат в країні, миритися з сусідами. Помилуйте Олега Сенцова, ми просимо Вас», — цитує УНІАН частину заяви.
Звернення підписали режисери Андрій Звягінцев, Юрій Норштейн, Костянтин Бронзит, Валерій Тодоровський, Олексій Учитель, Олексій Федорченко, Павло Лунгін і Олександр Сокуров. Також прохання підтримали журналісти Володимир Познер і Ксенія Собчак, актриса Чулпан Хаматова і глава «Росскино» Катерина Мцітурідзе.