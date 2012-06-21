Президент ФФУ Андрій Павелко на підсумковій зустрічі з журналістами провідних українських мас-медіа однією з головних подій року, що минає, назвав отримання права на проведення двох фіналів-2018 Ліги чемпіонів УЄФА в Києві: чоловічої — на НСК «Олімпійський» та жіночої — на стадіоні «Динамо» ім. Валерія Лобановського. «Це наша велика перемога, серйозний стимул до розвитку і популяризації футболу в нашій країні. Коли понад 140 телекамер світу транслюватимуть фінальний матч Ліги чемпіонів, вони будуть спрямовані в Україну і рекламуватимуть її», — зазначив Андрій Павелко.
Важливим питанням для ФФУ була і залишається географія проведення матчів збірної всередині країни. Федерація протягом року працювала над тим, щоб якомога більше міст України могли приймати матчі міжнародного рівня. Тож приємно констатувати, що Одеса та Харків отримали дозвіл УЄФА на проведення міжнародних матчів найвищого рівня. «Ми й далі прагнутимемо, щоб географія проведення матчів різних збірних розширювалася. Це дасть змогу нашим уболівальникам бути ближчими до збірної», — наголосив Андрій Павелко.
Мати власну стратегію не тільки на найближчий час, а з перспективою на багато років — це той принцип, за яким живуть провідні футбольні організації світу. Федерація футболу України у 2016 році також розпочала розроблення програми розвитку футболу до 2020 та 2030 років. «Ми залучили іноземного партнера, який допомагає нам працювати над цим важливим документом. Будь-хто зможе ознайомитися з цією програмою, ми врахуємо важливі побажання, внесемо можливі зміни і представимо громадськості якісну стратегію розвитку футболу в Україні», — поділився планами очільник ФФУ.
Важлива складова розвитку футболу загалом — наявність футбольних майданчиків у країні. У 2016 році Федерація футболу України приділяла цьому питанню велику увагу. Майже в кожному регіоні було відкрито футбольний майданчик чи стадіон.
А 26 грудня Андрій Павелко у тестовому режимі ввів в експлуатацію завод із виробництва штучних полів. Підприємство, відкрите у Бориспільському районі, не лише має забезпечити вітчизняні міста та села якісним покриттям останнього покоління для стадіонів та майданчиків, а й у перспективі зможе працювати на експорт.
Президент ФФУ здійснив символічний запуск обладнання, яке поставила німецька компанія Polytan, а також оцінив технологічні процеси та якість майбутньої продукції. Завод — перше підприємство такого типу, що належатиме ФФУ. Це відзначив представник компанії Polytan, яка має ліцензію більшості світових спортивних федерацій, Роб Веннекер.
«Вкрай важливо, що ми почали тестувати та запроваджувати виробництво саме у цьому році. Сподіваюсь, що наша наступна зустріч на цьому заводі відбудеться вже найближчим часом, коли ми зможемо відкрити повний цикл виробництва. Найближчі цілі, які стоять перед нами, — у березні зробити як мінімум три стандартні футбольні поля зі штучним покриттям для стадіонів у Рівному, Івано-Франківську та Чернівцях. Це буде чудова нагода перевірити виробничі потужності нового заводу. Найголовніше завдання — презентувати стандарт шкільного майданчика, аби у березні продемонструвати вже готові продукти, розпочавши нову історію українського футболу. Кілька днів тому ми відкрили новий стадіон у Бердянську, і можу сказати, що радість діток, які отримали можливість займатися футболом у сучасних умовах, не можна порівняти ні з чим», — наголосив президент ФФУ.
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»