У травні 2017 року Миколаївська митниця ДФС перерахувала до державного бюджету 535 мільйонів гривень митних платежів. Цим вона перевиконала заплановані показники на 222 мільйони гривень, що дасть змогу спрямувати половину цієї суми на ремонт доріг Миколаївщини.
За словами виконуючого обов’язки начальника Головного управління ДФС у Миколаївській області Романа Кріля, успішна робота митників допоможе модернізувати дорожню інфраструктуру області у межах митного експерименту, спрямованого на ремонт доріг.
«Тепер місцеві громади зацікавлені в тому, щоб робота митниці була ефективною, — зазначив керівник. — 111 мільйонів гривень стануть істотним внеском в оновлення дорожнього покриття регіону. Завдання служби — неухильно дотримуючись митного й податкового законодавства, надавати державі ресурси для якісного виконання соціального контракту й так стимулювати Україну до європейських стандартів життя».
За попередніми прогнозами, в майбутньому внесок митниці у розвиток інфраструктури регіону може зрости. Сьогодні є підстави вважати, що партнерські відносини між державою і бізнесом сприятимуть пожвавленню підприємницької діяльності, збільшенню кількості міжнародних торгових операцій, що дасть додаткові надходження до місцевого бюджету.