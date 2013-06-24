Польський уряд поступово обмежуватиме допомогу для українців, які тривалий час перебувають у Польщі, рятуючись від війни. Варшава також планує усунути «патології» в системі виплати коштів утікачам від війни в Україні.

Про це в інтерв’ю PAPзаявив уповноважений уряду Польщі з питань воєнних біженців з України Павел Шефернакер, передає Укрінформ.

«Оскільки Польщавідкрита для біженців, хоче їх підтримувати, то не може бути так, що є люди, які певним чином обманюють цю систему. Ми ще більше ущільнимо систему, щоб не ставалося жодних патологій у питанні виплат коштів», – зазначив Шефернакер.

Крім того, за словами представника польського уряду, особи, які проживають у центрах тимчасового розміщення, а це близько 80 тис. українців з одного мільйона, повинні також брати участь у власному утриманні. Він зауважив, що більша частина таких осіб вже почали працювати в Польщі, а отже, мають частково платити за своє проживання в таких центрах.

«З 1 січня (2023 року – ред.) ми хочемо запровадити 50% власної участі (в оплаті проживання – ред.) для тих осіб, які перебувають в центрах тимчасового розміщення понад 120 днів», – повідомив Шефернакер.

Він додав, що в середині наступного року особа повинна буде повністю покривати вартість свого проживання у таких центрах.

Натомість це не стосується утікачів від війни в Україні, які щойно прибули до Польщі: їхнє перебування у таких центрах упродовж 120 днів буде безкоштовним.

За словами Шефернакера, відповідні зміни до закону про допомогу громадянам України планується запровадити до кінця року, аби вони набрали чинності з 1 січня.

Уповноважений уряду Польщі з питань воєнних біженців з України зазначив, що уряд країни готується до різних сценаріїв розвитку подій, зокрема й до такого, коли до РП прибуватиме чергова хвиля біженців.

Утім, зараз, на його думку, "немає побоювання" щодо другої хвилі біженців. Шефернакер зауважив, що українська влада докладає максимум зусиль, щоб якомога більше осіб залишилося в Україні, міграція відбувалася зі сходу на захід України, щоб люди не виїжджали з країни.

Станом на сьогодні в Польщі може перебувати понад мільйон утікачів від війни в Україні, а загальна кількість громадян України в РП може становити більше 3 млн.

За офіційними даними, понад 430 тис. українців, які прибули до Польщі після 24 лютого, офіційно працевлаштувалися в РП.

Станом на сьогодні українці, які рятуються від війни, можуть отримати від уряду Польщі: одноразову допомогу в сумі 300 злотих (2,4 тис. грн), щомісячну допомогу на дитину до 18 років у розмірі 500 злотих (4 тис. грн). Крім того, упродовж перших чотирьох місяців перебування в Польщі уряд РП виплачує фінансову допомогу (40 злотих (320 грн) в день на одну особу) польським сім’ям та організаціям, які прийняли у себе українців. Після 120 днів виплата цих коштів припиняється за винятком, якщо на утриманні перебувають особи з інвалідністю, вагітні жінки, особи пенсійного віку (жінки віком від 60 років, чоловіки понад 65 років). Крім того, вона виплачується також тим, хто прийняв у себе українські сім’ї з дітьми до 12 місяців, жінок, які самостійно опікуються трьома і більше дітьми, а також тим, хто прийняв у себе неповнолітніх українців, які прибули до Польщі без опікунів.

З 24 лютого росія веде проти України повномасштабну війну. Польща – серед країн, які найбільше допомагають Україні у військовому, економічному та гуманітарному аспектах, Польща стала головним логістичних хабом допомоги для України.