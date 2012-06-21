Польща підтримує Україну й закликає РФ звільнити наших військовополонених моряків і відновити повну свободу судноплавства в Керченській протоці. На цьому акцентував міністр закордонних справ РП Яцек Чапутович під час презентації основних напрямів зовнішньої політики. «Драматичне випробування для України, спричинене російською збройною агресією, викликає у поляків природне відчуття симпатії та солідарності до нації, яка бореться за свободу, цілісність та незалежність. Незалежна і демократична Україна — незамінний елемент європейського порядку й безпеки», — цитує УНІАН повідомлення прес-служби Посольства Польщі в Україні.
У дипустанові підкреслили, що як непостійний член Ради Безпеки ООН Польща підтримує Україну в ООН. «Ми послідовно чинимо спротив реалізації проекту «Північний потік-2» і підтримуємо критичну позицію Європейської комісії з цього питання», — зауважили в посольстві, додавши, що Польща обстоює позицію збереження в НАТО політики відкритих дверей і намагається сприяти тому, щоб Альянс підтримав східних демократичних сусідів.