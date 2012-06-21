Польща і Росія мають протилежні погляди щодо деяких питань, зокрема дотримання міжнародного права, належності Криму і дій Росії на Донбасі. Про це заявив глава МЗС Польщі Яцек Чапутович в інтерв’ю одному з польських інформагентств. «Польща виступає за дотримання міжнародного права, не визнає анексії Криму і дій Росії в Україні, підтримує санкції», — підтвердив посадовець.
Він наголосив, що Польща та Росія мають «фундаментальну різницю в поглядах». Зокрема Яцек Чапутович підкреслив, що Росія повинна повернути Польщі її власність — розбитий у лісі під Смоленськом літак президента Лєха Качинського. А в питаннях декомунізації, на думку глави польського МЗС, ця країна має власне право на інтерпретацію історії.
Також високопосадовець погоджується з позицією Президента Польщі Анджея Дуди. У Давосі той на запитання, що слід зробити Росії найближчим часом, відповів однією фразою: «Піти з України».
Яцек Чапутович зауважив, що Польща та Росія мають й однакові погляди. Щоправда, йдеться про окремі питання. Одне з них — шляхи врегулювання кризи в Афганістані.
Лора ВОВК
для «Урядового кур’єра»