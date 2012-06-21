У Тернополі з офіційним візитом перебуває делегація польського міста Глівіце. Компанія «Future Processing» (Польща), яка має успішний досвід роботи в Європі, вирішила створити в місті нові робочі місця у сфері ІТ-технологій. Тож Тернопільський міський голова Сергій Надал та голова правління товариства «Future Processing» Ярослав Чая підписали угоду про співпрацю.
За словами Сергія Надала, «Future Processing» зі 100-відсотковими польськими інвестиціями зареєструвалася в Тернополі та готується створити до 100 робочих місць. ІТ-компанія проводила перші конкурси для набору працівників, у якому брали участь не лише тернополяни, а й мешканці інших міст. У Тернополя також є перспективи, адже в обласному центрі багато студентів, які вивчають ІТ.
Голова правління товариства «Future Processing» Ярослав Чая зауважив, що у Тернополя є великий потенціал.
«Вірю, що у нас буде успішна співпраця з вашим містом. Хочу зазначити, що ми плануємо працевлаштувати приблизно 100 людей, проте все-таки наша мета – не у кількості робочих місць, а у якості продукту», - зазначив він.