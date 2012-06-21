У Сумському державному університеті відбулося вручення дипломів «Почесний доктор СумДУ» Мареку Опєляку та Павлу Жуковському — відомим польським ученим із Люблінського технічного університету.
За словами ректора СумДУ Анатолія Васильєва, вклад польських колег у зміцнення співробітництва між двома вишами гідно поцінований високою університетською відзнакою. Адже, починаючи з 2009 року, коли було укладено угоду про співпрацю між українським та польським університетами, напрацьовано потужний алгоритм діяльності, яка принесла відчутні результати.
Так, доктор технічних наук професор завідувач кафедри харчового машинобудування Люблінського вишу Марек Опєляк, який очолював виш з 2008-го по 2012 рік і стояв біля витоків співробітництва, ініціював навчання студентів факультету ЕлІТ за технологіями подвійних дипломів, проведення спільних міжнародних конференцій.
А професор Павло Жуковський, який завідує кафедрою електричних апаратів та техніки високих напруг, нині втілює цю ідею на практиці. В аспірантурі з двома науковими керівниками зараз навчаються троє колишніх студентів вишів.