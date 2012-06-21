Від сьогодні, 20 січня 2017 року, діятиме новий порядок отримання віз. Як розповіли під час прес-конференції у Луцьку, нововведення апробовували від жовтня 2016 року в Київському консульському окрузі. Зараз передовий досвід поширюють Україною.
Як виявилося, значно ефективніше замість того, щоб особа, що хоче візу, сама телефонувала до кол-центру (як було до того), їй дзвонитимуть співробітники структури (так працюватимуть зараз). Тож Міністерство закордонних справ нині вносить зміни у роботу консульств у Луцьку, Одесі та Харкові. Згодом вони діятимуть повсюдно, – уточнив відповідальний за візовий відділ у консульстві в Луцьку Пьотр Матусик.
У правилах по-новому важливим є вказати телефон, за яким охочому отримати візу подзвонить працівник кол-центру, аби домовитися про час та дату приходу для оформлення документів. Звичайно ж, треба до цього отримати квитанцію в банку про оплату за послуги пункту прийму візових анкет.
Щодо дзвінка від оператора стосовно дати, то вона визначається автоматично через комп’ютерну систему. Підійде громадянину – особа прийде і подасть документи, ні – встановлять інший день та годину. Просто доведеться трохи зачекати. У випадку, коли клієнт та оператор не дійдуть згоди, особі повернуть передоплату. Причому з можливістю повторно оплатити і знову підлаштуватися під зручну дату.
ДОВІДКА "УК"
Минулріч консульства на території України видали 1 мільйон 226 тисяч віз. Генеральне консульство Республіки Польща у Луцьку протягом 2016 року прийняло понад 300 тисяч заяв. Майже 280 тисяч осіб отримали візи. З них понад третина – робочі.