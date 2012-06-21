Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур'єр»
Останніми роками у Полтаві стало вже традицією організовувати на площі біля обласного театру імені Гоголя виставки комунальної техніки, що свідчить про намагання міської влади повернути обласному центру славу одного з найчистіших міст України.
Так, за неповний рік комунальні підприємства Полтави замовили нової техніки майже на 75 мільйонів гривень. Цими днями на площі знову можна було побачити майже 30 машин комунального призначення: сміттєвози, автовишки, мийки для сміттєвих контейнерів на колесах, сучасний екобус, автопідйомники, асенізаційні автомобілі.
А, наприклад, дітям найбільше сподобалися нові трактори з ковшами, корейські снігоприбирачі й самоскид Palfinger.
Буде дуже добре, якщо ця техніка стабільно працюватиме упродовж року за своїм призначенням.