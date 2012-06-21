З нагоди Дня міста відбулося бучне дійство «Полтава вишивана», яке зібрало тисячі полтавців та гостей. Розпочала його піснею «Роде наш красний» заслужена артистка України Олена Білоконь. А майже 10 тисяч учасників у вишиванках колоною вирушили із Соборного майдану до парку «Перемога».
«Радий бачити усіх, хто приєднався сьогодні до параду «Полтава вишивана»! Вишиванка — це не тільки красивий одяг. Вона — оберіг українського народу, його душа. Сьогодні тисячі полтавців згуртувалися в любові до рідного краю, до Батьківщини. І, упевнений, відчули, як гордо бути полтавцем, — привітав у парку всіх учасників арт-проекту Полтавський міський голова Олександр Мамай.
На території парку працювало «Містечко майстрів», де умільці презентували незліченну кількість власноруч виготовлених виробів, різноманітні майстер-класи. Малеча мала змогу сплести патріотичні бра слети, вишити рушничок, зліпити вироби із глини, взяти участь у захопливих конкурсах. Під час дискотеки усі, хто не побоявся стати яскравим та помітним, приєдналися до кольорового дійства розкидання фарб «Poltava Holi Fest».
Загальноосвітні та дошкільні заклади міста представили виставку вишитих у різних техніках рушників та картин. Окрім того, полтавці розіграли цінні подарунки від партнерів заходу.
Бажаним сюрпризом став і фестиваль полтавської кухні, під час якого команди змагалися у приготуванні найсмачніших галушок та борщу. По завершенні конкурсу усіх охочих почастували смачнючими стравами. Людям безкоштовно роздали понад півтори тисячі порцій наваристого борщу та понад тисячу порцій галушок. Закінчилося свято виступами відомих гуртів і феєрверком.