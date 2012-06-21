Один зі спецпроектів «Майдан: усна історія» стартує на «Лтаві» в циклі передач «Уроки історії» на початку лютого. Ці розповіді присвячені третій річниці трагічних подій на київському Майдані. Творці фільмів вважають їх своїм обов’язком перед Героями Небесної Сотні. Журналісти програми збирають спогади земляків, учасників та свідків подій зими 2013—2014 років, щоб зберегти пам’ять про ті революційні місяці у Києві й на Полтавщині.
Українська мудрість стверджує: «Хто ходить на манівці, той падає в рівці». Утім, це аж ніяк не про нову лтавську програму. Бо «Манівцями» — це новий проект про те, чого не знайдеш у путівниках. Про людей, своєрідну філософію і колорит околиць на рівні автентики. Автори програми не шукатимуть прямих і легких шляхів, бо їм на них нудно. Вони йтимуть окружними дорогами, глухими стежками, щоб зібрати духовні перлини справжньої української Полтавщини. Журналісти побувають усюди: від Сухої до Білогорілки, від Гнилої Оржиці до Шевченок. Приїдуть, щоб поговорити про життя, ввібрати мудрість і побачити диво. А ще почути, за що полтавці люблять край, у якому народилися і живуть. «Манівцями», — стверджують вони, — це найкращий шлях до пізнання справжньої Полтавщини.
Телеканал започаткував проект для творчої молоді, а також усіх, хто цікавиться мистецтвом, «Те, що в мені». Автори циклу Інна Дідик та Лариса Шило відкриватимуть імена талановитих сучасників, намагатимуться зрозуміти і розкрити їхній внутрішній світ. Перед нами постануть портрети художників і поетів, композиторів і музикантів. Це будуть щирі розмови від першої особи, осяяні світлом таланту.