Полтавщина входить до десятки кращих областей України із забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей. Зокрема в минулому році під час літніх канікул їх відпочило в літніх таборах понад 73 тисячі. В області працювала мережа з 800 закладів, серед яких 774 — з денним перебуванням та 26 позаміських оздоровчих таборів. Середня вартість путівки становила 3980 гривень. Тільки на дитяче харчування витрачали від 55 до 90 гривень на добу. В цілому літній відпочинок дітей обійшовся місцевим бюджетам у 79,4 мільйона гривень.
Про це під час розширеного засідання колегії Полтавської облдержадміністрації повідомила заступник начальника управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації Наталія Шкоденко. Вона уточнила, що першочергово забезпечили відпочинком та оздоровленням дітей пільгових категорій, зокрема дітей загиблих бійців АТО, учасників бойових дій, вимушених переселенців, –— усього 48 600. Також уперше за кошти обласного бюджету оздоровили 100 дітей з Донецької та Луганської областей, які проживають на лінії зіткнення АТО.
Дитячий відпочинок став можливим і завдяки нововведенню — відшкодуванню вартості путівки родинам. Минулого року з обласної скарбниці як субвенцію місцевим бюджетам надали 7 мільйонів гривень, цього — у програму літнього оздоровлення заклали 8 мільйонів гривень. Таким чином, за словами голови ОДА Валерія Головка, в області намагаються змінити акцент із відпочинку на оздоровлення. Принагідно він пояснив суть запровадження в області механізму здешевлення путівок коштом обласного і місцевих бюджетів. «Це робимо для того, — наголосив він, — щоб кожна полтавська родина мала можливість оплатити путівки і відпочинок дитини».