Передумовою для проведення пенсійної реформи стали значне збільшення надходжень у цьому році до бюджету Пенсійного фонду завдяки підвищенню мінімальної заробітної плати з 1600 до 3200 гривень і внесення змін до трудового законодавства щодо посилення відповідальності роботодавців. Тільки у Полтавській області надходження за 9 місяців порівняно з минулим роком зросли на 1074,2 мільйона гривень. Доведені планові показники з єдиного соціального внеску виконано на 117%, щодо страхових внесків та відшкодування пільгових пенсій — на 114%, щодо додаткових ставок — на 159%. За цей період уполовину зріс фонд оплати праці й на 1,3 мільйона гривень зменшилися борги з пенсійних платежів. Про це повідомив начальник Головного управління Пенсійного фонду у Полтавській області Володимир Тараторін.
За словами спеціаліста, в області залишається значною загальна сума заборгованості до бюджету Пенсійного фонду — 160,9 мільйона гривень передусім через невідшкодування пільгових пенсій. Новий законопроект пропонує змінити механізм фінансування пільгових пенсій, що дасть змогу вчасно отримувати компенсації на їх виплату і поступово розв’яже проблему накопичення боргів.
Для впровадження в області пенсійної реформи місцеві органи ПФ провели розрахунки щодо осучаснення виплат для 425 тисяч пенсіонерів і визначили додаткову потребу в коштах для їх фінансування, яка становитиме 215 мільйонів гривень на місяць. У середньому пенсія в області зросте з 1800 до 2300, тобто на 600 гривень.
Пенсії підвищать не всім однаково. 35% полтавських пенсіонерів, у яких була низька зарплата, пенсії збільшать всього на 140 гривень, 18% — на 140—500, 11% — на 500—1000. І тільки 36% щасливчиків отримають на тисячу гривень більше.
Органи Пенсійного фонду області одними з перших в Україні перейшли на нову централізовану платформу призначення і виплати пенсій, що дасть змогу поліпшити якість обслуговування громадян. Розширили й можливості їх дистанційного обслуговування. Та все одно після проведення перших виплат осучаснених пенсій працівники установ ПФ прогнозують значне зростання кількості звернень до них пенсіонерів, які захочуть дізнатися, чому до їхньої пенсії додано так мало, тоді як у сусіда вона збільшилась істотно.
Володимир Тараторін припускає можливість виникнення черг, що спричинить певну соціальну напругу. У зв’язку з цим голова Полтавської ОДА Валерій Головко доручив провести роз’яснювальну роботу серед населення щодо осучаснення пенсій через ЗМІ й надати повний обсяг інформації пенсіонерам про ці зміни. Таке саме роз’яснення проведуть і на засіданні громадської ради при Полтавській ОДА.