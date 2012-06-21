Аграрії Полтавської області завершили збір ранніх зернових культур.
Про це повідомив директор департаменту агропромислового розвитку Полтавської ОДА Сергій Фролов.
За його словами, аграрії одержали кращий урожай, ніж прогнозували, враховуючи дві хвилі квітневих заморозків і посухи.
«Однак порівняно з минулим роком, коли Полтавщина дала рекордні 6 млн тонн зернових, цього року зібрали менше в рази – 1,4 млн тонн. Середня врожайність – 38 ц/га, але попередньо ми прогнозували навіть 34 ц/га. Це менше, ніж минулого року на 3,5 центнера», – сказав Фролов. Водночас він відзначив, що в області в деяких регіонах фіксують добру врожайність – в Шишацькому районі – 46 ц/га, Котелевському – 45 ц/га, Машівському – 46 ц/га, Новосанжарському – 46 ц/га.