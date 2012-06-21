Полтавщина належить до областей, де найкраще виконують урядову постанову №103 «Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб». В області проживають понад 21,7 тисячі військових пенсіонерів. При цьому кількість оформлених довідок, за допомогою яких вони отримають перераховані пенсії, – понад 21тисячу, це 96 відсотків. Значна частина цих людей уже отримала збільшені пенсії. Що стосується паперової роботи, то відповідальні підрозділи закінчать її до 18 травня. Про це повідомила директор департаменту соціального захисту населення Полтавської облдержадміністрації Людмила Корнієнко.
Всього в Україні проживає понад 544 тисячі військових пенсіонерів. Приблизно півмільйона з них уже отримали відповідні довідки. 72 відсотки цих документів, наданих до Пенсійного фонду України, вже оброблені. 60 відсотків військових пенсіонерів – це понад 316 тисяч громадян, уже отримали перші збільшені виплати.