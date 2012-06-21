Делегація з Полтавщини відвідала Італію, де взяла участь у 22-му міжнародному фестивалі «Ритми і танці світу» в Джавера-дель-Монтелло. Представники нашої країни на цьому фестивалі не новачки, а ось полтавці побували там уперше. І не лише побували, а й встигли засвітитися у доброму розумінні слова. Бо саме пісенно-танцювальному ансамблю «Полтава» від обласної філармонії довірили відкрити захід, що тривав два дні, на який з’їхалося понад 30 тисяч гостей з усього світу.
Перебуваючи на велелюдному дійстві в Джавера-дель-Монтелло, представники Полтавщини, зокрема заступник голови Полтавської облдержадміністрації Микола Білокінь, заступник начальника управління культури ОДА Валентина Вождаєнко й заступник директора департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обладміністрації Вікторія Пилипенко принагідно взяли участь і в офіційних заходах, що стосувалися питань мистецтва й культури.
«Після цієї поїздки, сподіваюся, творчі колективи з Полтавщини їздитимуть виступати до Італії, а звідти артисти приїжджатимуть до нас, відвідуватимуть наші визначні місця. Адже у нас є що показати і чим здивувати іноземних гостей», — зауважив Микола Білокінь. За його словами, у складі делегації в офіційних зустрічах брала участь і голова громадської організації «Асоціація «Україна плюс Італія» Тамара Позднякова. Вона родом із Полтавщини, а в Італії живе понад 15 років, добре розуміє особливості життя й роботи в обох країнах і регіонах.
Цікавинкою поїздки полтавці вважають і те, що у Венеції їм пощастило зустрітися та обговорити кілька важливих для нас питань із президентом сектору стратегічних проектів економічного розвитку при адміністрації венеціанської комуни Бенджаміном Піро.
«Було дуже приємно усвідомлювати, що італійці добре обізнані із ситуацією в нашій країні. Нам скрізь бажали миру і щоб в Україні якнайшвидше припинився спровокований ззовні збройний конфлікт», — коментує Микола Білокінь.
Полтавська делегація в Італії не оминула увагою й виставкові заходи. Наш павільйон був там одним із найбільших. Майстри народної творчості Полтавщини показували свої вишиванки, витинанки. У павільйоні представили художні роботи і провели майстер-класи з живопису.